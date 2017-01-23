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英國鬥牛犬受虐 X光驚見頭部卡50鉛彈

2017-01-23  18:11

〔即時新聞／綜合報導〕一隻英國鬥牛犬艾力克（Eric）因被領養，從土耳其移居英國，新主人哈斯拉姆（Liz Haslam）發現牠的頭部腫脹、視力衰退，就醫後發現，艾力克的頭部竟有逾50顆鉛彈，但獸醫指手術範圍太大、太危險，艾力克恐得繼續受苦。

綜合外媒報導，住在英國諾福克郡（Norfolk）的哈斯拉姆在長期救助健康或有行為問題的英國鬥年犬，2015年3月得知艾力克的情況後，花了2500英鎊將牠從土國帶到英國。

哈斯拉姆隨後發現艾力克的臉部、嘴部腫脹、近乎全盲，帶到獸醫院進行X光檢查後，發現驚人結果：艾力克的臉部滿是鉛彈，數量超過50顆，有些甚至還卡在骨頭裡。

艾力克的下顎還有另一狗的部分牙齒，推測其被人近距離射擊、還與狗打鬥。另外，牠近乎全盲應是受爆炸影響。

目前獸醫已開刀移除下顎的牙齒，致於頭部的逾50顆鉛彈，獸醫表示，手術範圍太大，太危險且會過於痛苦，因此艾力克得繼續保持原樣。

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  • 艾力克的臉部滿是鉛彈，數量超過50顆。（圖取自《每日郵報》）

    艾力克的臉部滿是鉛彈，數量超過50顆。（圖取自《每日郵報》）

  • 艾力克頭部的鉛彈有些甚至還卡在骨頭裡。（圖取自《每日郵報》）

    艾力克頭部的鉛彈有些甚至還卡在骨頭裡。（圖取自《每日郵報》）

  • 艾力克的臉部、嘴部腫脹。（圖取自《每日郵報》）

    艾力克的臉部、嘴部腫脹。（圖取自《每日郵報》）

  • 對於頭部的逾50顆鉛彈，獸醫表示，手術範圍太大，太危險且會過於痛苦，因此艾力克恐得繼續保持原樣。（圖取自《每日郵報》）

    對於頭部的逾50顆鉛彈，獸醫表示，手術範圍太大，太危險且會過於痛苦，因此艾力克恐得繼續保持原樣。（圖取自《每日郵報》）

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