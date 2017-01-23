靠吃雪維生 義雪崩生還者苦熬58小時獲救

義大利發生雪崩，30多人遭活埋。（歐新社）

2017-01-23 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕義大利18日一連發生3次規模5以上的強烈地震，造成雪崩，一間旅館內的30餘人遭活埋，當地警消不放棄希望搶救下，救出9名生還者，他們回憶當時受困情形，心有餘悸地表示當時他們僅能吃雪來保持水份，一起蜷縮在漆黑之中唱歌提振精神。

綜合外電報導，18日下午，義大利接連發生3起規模5以上的地震，當地時間下午5時許發生雪崩，大量白雪以每小時100公里的速度衝下斜坡侵襲位於義大利山區的瑞格皮亞諾飯店（Hotel Rigopiano），當時約有30餘人在飯店內當場遭到活埋。救難人員獲報立即派出大量人員前往救援，經過58個小時救援，終於救出5名大人及4名小孩。

獲救的22歲女子加拉西（Georgia Galassi）心有餘悸地表示，當時與25歲的未婚夫佛蒂（Vincenzo Forti）坐在飯店大廳沙發上，大量白雪瞬間將他們覆蓋，當時他們只能蜷曲在一起，吃雪來補充水分，並唱歌提神；直到20日上午11時許，他聽到機械的聲音，並傳來人的聲音，她將狀立即大聲呼叫「我叫喬姬雅（加拉西），我還活著」，隨後就得到救難人員回應，她直呼「這是我有生以來，說過最美妙的字句。」