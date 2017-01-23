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英預言家稱今年「危機重重」 網友這麼看...

帕克預言，今年將會是相當困苦、恐慌的一年。（圖擷取自每日星報）

2017-01-23  17:16

〔即時新聞／綜合報導〕曾預言英國脫歐、法國遭恐攻，與川普當選總統的超神準英國預言家帕克（Hamilton-Parker），日前語出驚人預告，2017年將是困苦、恐慌的1年。

綜合媒體報導，現年62歲的帕克，每年都會在個人網站「psychics.co.uk」，預測這一年將會發生哪些大事。他在2016年，就神準預測到英國脫歐、法國恐攻、川普勝選。針對2017年大環境，他表示今年將會是相當困苦、恐慌的一年。

尚待驗證的9大預言，包括：

1. 歐元暴跌、丹麥與義大利將脫歐

2. 有批文件會被公開，希拉蕊將退出政壇

3. 歐洲某校將遭受毒氣、生物攻擊

4. 金正恩政權被推翻，南北韓統一

5. 致命流感將蔓延全世界

6. 歐洲和美洲出現經濟混亂，羅馬、馬德里、柏林、巴黎和布拉格將發生暴動；美國東西方將分裂，暴動、槍擊事件激增，另外，美國8月會發生日食，股市將同步大跌

7. 英國議會恐因疏於維護發生火災

8. 巨型結冰的遠古魷魚將成為熱門新聞

9. 梵諦岡教宗方濟各被暗殺、綁架，且瑞士士兵被殺

對此，部分批踢踢網友表示，這是「妖言惑眾」，也有人酸，「古代大魷魚被發現算啥大新聞」，還有人打臉，「南北韓統一想也知道不可能，北韓和南韓又不是自己可以決定的」，另有人不看好，「亂槍打鳥然後不小心中一個，就說自己很準的概念」，諸多網友則表示，「這篇我備份了，年底來打臉」。

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  • 針對預言內容，批踢踢鄉民們表示不信邪。（圖擷取自批踢踢八卦板）

    針對預言內容，批踢踢鄉民們表示不信邪。（圖擷取自批踢踢八卦板）

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