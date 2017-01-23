美眾議員提案 要求美國退出聯合國

美國議員提案，要求美國退出聯合國，美國總統川普（見圖）日前也曾公開批評聯合國。（彭博社）

2017-01-23 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議員羅傑斯（Mike D. Rogers）本月初提案，要求美國新總統川普終止美國在聯合國的會員資格，目前已有6名眾議員加入聯署。

共和黨籍聯邦眾議員羅傑斯本月3日提出《2017恢復美國主權法案》，內容主旨為廢除「1945年參與聯合國法案」，要求美國總統終止美國在聯合國會員資格、不容許聯合國把總部設在美國紐約，並包括退出世界衛生組織（WHO）等。

據了解，這並非羅傑斯首次提出相關法案，他2015年就曾提出，但未獲其他議員支持。若此次在兩院過關，美國最快2年後就要退出聯合國。

華府智庫報告指出，美國為聯合國最大財源國，財務資助已達到頂點，約占聯合國一般預算的22%、維和部隊任務支出的27%。

此外，川普日前也曾批評，聯合國已淪為「聊天跟玩樂的俱樂部，真悲哀！」因此川普20日上任後，此法案的動向格外引發關注。

針對此消息，國內網友也紛紛發表看法，有網友認為，美國若退出，中國將正式做主，也有人笑稱「台灣領先全球」、「這樣台灣就可以跟美國建交了」，大多數網友則認為法案不可能通過。