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力抗美國 強國版「空軍一號」傳今年登場

中國傳也將推出可用於作戰指揮的「空軍一號」。圖為習近平目前搭乘的民航機。（法新社）

2017-01-23  15:43

〔即時新聞／綜合報導〕「空軍一號」強國版？香港人權組織「中國人權民運信息中心」透露，中國正在秘密建造一架國家領導人專機「空軍一號」，今年內將首度使用。

「中國人權民運信息中心」消息指出，中國版「空軍一號」為波音747-8，2014年12月由中國國際航空進口，隔年5月送往德國改裝，6月隨即發聲明稱該機暫停營運，編號為B-2479。

據了解，B-2479在2016年下半年已改裝完成，目前正在中國進行最後改裝。中國國家主席習近平現搭乘的波音747-400為民航機，據傳機身問題非常多。

目前習近平搭的747-400編號為B-2472，至今已飛行16年，無法用於作戰指揮，機內沒有裝設雷達監視周圍空域的系統、無反制飛彈裝置，通訊設備也容易被破解。

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