哥94霸（爸）氣！川普帥氣小兒子巴倫的6個小祕密
巴倫出席老爸的總統就職典禮，被拍下憂鬱的側臉照。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕美國第45任總統川普3天前正式就任，就職典禮上，全是帥哥美女的新第一家庭相當吸睛
男人們看的是川普的正妹大女兒伊凡卡
不信你看誠實的柯林頓（還有目睹老公亂看妹的希拉蕊）
但是眾多女性的目光，卻不由得停在川普10歲的帥哥小兒子巴倫（Barron Trump）身上
沒錯，就是哥這個憂鬱的眼神！
而且不管是進入白宮辦公室後跟外甥玩躲貓貓
還是跟媽媽玩GIVE ME FIVE的樣子
都讓全球的姐姐們覺得好萌啊♡♡
外國媒體最近也整理出6個關於巴倫的小故事，帶你來更了解這位炙手可熱的小正太：
1.他就是川普的翻版嘛
巴倫的生日是2006年3月20日，當年川普已60歲。巴倫出生時還重約3900公克，頭好壯壯，不只被媽媽說個性很爸爸一模一樣，就連興趣也跟川普一樣喜歡打高爾夫，川普在紐約有建大樓，巴倫從小也對建築模型很感興趣，而且還會講流利的斯洛伐克語！
2.從小住在總統套房
作為當今全球最有權勢的富二代之一，巴倫從小住在位於紐約黃金地段的川普大樓內，有自己專屬的一層樓，至於這層樓到底有多大則沒有曝光。
3.半世紀以來白宮第一位小王子
如今要跟著媽媽一起搬進白宮，也是從1960年代的小甘迺迪（JFK Jr.）之後，第一位搬進白宮的第一王子（也就是說，50年來其他住進白宮的總統孩子都是女孩。）
4.每天用魚子醬保養肌膚
10歲的肌膚超白嫩是當然的，但梅蘭妮亞4年前接受ABC電視台訪問時透露，自己每晚在巴倫洗好澡後，都會用頂級魚子醬製成的保濕霜（Caviar Complex C6 moisturizer）將兒子的肌膚從頭到腳保養一番。
真不愧是有錢人的保養法（汗）
5.跟老爸共享過同一個名字？
川普到底有多愛巴倫？
去年美國選戰期間，《華盛頓郵報》記者出書披露川普八卦，說他曾用化名「約翰．巴倫」（John Barron），佯稱自己是「川普發言人」，主動向媒體釋放消息，好維持自己的曝光度，更曾用「巴倫」這個假名追求第2任妻子瑪拉（Marla Maples），因為當時還未和第1任妻子離異。
不過川普本人後來發推特反擊本書內容錯誤百出：「很無聊，大家不要買」！
6.只要是政治場合，無時無刻都很想睡...
去年的11月9日，川普當選之夜，站在發表勝選演說的老爸身旁的巴倫，鬱鬱寡歡的模樣讓他從此成為鎂光燈焦點
當時已是美國時間深夜，早就到了10歲的他該就寢的時間，而且當時他已24小時未闔眼（我10歲的時候絕對撐不了這麼久...）
其實早在去年7月，同樣在競選場合，巴倫聽演講時忍不住打起哈欠，
當時還被老媽投以責備的眼神。
當然還有3天前的就職典禮....
在在顯示他對政治一點興趣都沒有，不過有很多人說，這才是一個孩子應該有的正常表現啊!!
隨著老爸就任
巴倫一夕之間成為全球媒體寵兒
但連日來大家對他的過度關注
包括是不是有自閉症等傳言
讓青春期都在白宮度過的前第一千金雀兒喜‧柯林頓很擔心
昨天在推特上發文幫巴倫說話：「巴倫有資格享有每個孩子都應該有的童年。」
她也說，就算有人反對川普、反對新政府的政策，也不能藉此用任何手段來傷害一個孩子。
這段話或許是雀兒喜的親身經歷
也讓人不由得想起當年阿扁總統當選後
前第一千金陳幸妤沒日沒夜被媒體跟拍
忍不住對鏡頭發飆的畫面，現在回想起來讓人很心疼
所以，巴倫，千萬要好好長大啊！（握拳）
Source：AM NEW YORK、THE Sun、tumblr、美聯社、路透
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標題：哥94霸（爸）氣！川普帥氣小兒子巴倫的6個小祕密
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