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金正恩也有柔情？ 輕撫朴基燮臉頰照曝光...

金正恩一臉神情哀戚地，伸手輕撫朴基燮的雙頰。（圖擷取自《勞動新聞》）

2017-01-23  15:39

〔即時新聞／綜合報導〕狂人也有溫柔的一面？北韓最高領導人金正恩於當地時間23日，至高層幹部朴基燮告別式弔唁，神情哀戚，雙手輕撫遺體雙頰，似乎非常不捨老戰友離世。

根據朝鮮《勞動新聞》報導，金正恩率領6位高層赴靈堂弔唁朴基燮，據悉，現場氣氛相當嚴肅，金正恩深深一鞠躬後，神情哀慟、雙眼浮腫地走到棺木旁，凝視著朴基燮，還傾身伸手輕撫臉頰，向他道別。

金正恩溫柔的舉動，出人意料之外，因為這與平時他給外界的印象大不相同，沒想到對不忠、不服從的幹部毫不留情的金正恩，竟然也有如此柔情的一面。

金正恩溫柔的舉動，與平時給人的狠勁大不相同。（圖擷取自《勞動新聞》）

金正恩率領高層前往靈堂弔唁。（圖擷取自《勞動新聞》）

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