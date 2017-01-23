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北海道又降暴雪 新千歲機場140多航班取消

新千歲機場又被大雪覆蓋成白色。（圖擷自uhb新聞）

2017-01-23  15:08

〔即時新聞／綜合報導〕北海道再度遭暴風雪侵襲，札幌新千歲國際機場昨晚起已有約140多個航班取消，部分列車也被迫停駛，共有約5千人受影響，約千名旅客昨天被迫滯留機場。

北海道上月才遭逢半世紀最強暴風雪，昨天下午北海道靠近太平洋地區又降下暴雪，札幌市與新千歲機場積雪達25公分，造成約140次國際、國內線航班被取消，連接機場與札幌市區的快速列車也被迫停駛，造成大批乘客被迫在機場過夜。

據了解，目前機場已提供過夜乘客毛毯於食物，不過截至今天中午仍有不少航班被取消。

日本氣象廳表示，北海道、部份中部和西部地區24日將會持續下大雪，並發出強風、大浪和交通中斷警告。預計23日上午，北海道積雪將達到30公分、北陸地區預計80公分、東北地區約70公分。

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