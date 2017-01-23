台灣惡司機醜名遠播 南韓外交部要民眾提高警覺

2017-01-23 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕詹姓計程車司機於本月初趁3名南韓女子包車期間，偷偷在飲料中下藥，涉嫌性侵其中1人。南韓外交部在「海外旅遊安全」網頁提醒民眾，來台時不要租用非法計程車，也不要食用陌生人給的東西。

南韓外交部指出，遊客到台灣旅行時，要避開當局沒有許可的旅行社和非法計程車。另外如果在捷運、公車、計程車、餐廳、大馬路、PUB等處，碰到有陌生人搭訕要提高警覺心，儘量不要接受陌生人贈與的飲品或食物，因為當中有可能加入安眠藥。