溫哥華感恩會 加拿大國防部長：謝謝慈濟！

加拿大國防部長石駿（Harjit Sajjan），參加完溫哥華場次歲末祝福後表示，代表加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），感謝慈濟為致力於世界和平做了一個最好的典範。（慈濟基金會提供）

2017-01-23 15:00

〔記者陳炳宏／台北報導〕2016年慈濟基金會在台灣及全球舉行歲末祝福感恩會進入尾聲，海外部份包括美洲、歐洲、非洲、澳洲等國均在陸續進行中，其中加拿大國防部長石駿（Harjit Sajjan），參加完溫哥華場次後表示，代表加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），感謝慈濟所做的一切，感謝慈濟為致力於世界和平做了一個最好的典範。

印度出生、溫哥華長大，曾前往阿富汗等地執行「維和」任務，也見證人世間衝突與不幸，石駿在觀看慈濟「圓夢」手語舞蹈演繹後致詞表示，以一顆慈悲清淨的心，照顧著所有的人類，這是他從慈濟人身上得到的訊息，同時這也應該是整個社會都必須具有的。

石駿也指出，他曾去過很多衝突的區域，也看到了世界各地的緊張情勢，而慈濟總是在這些地方給予需要的人們立即的幫助，這一份溫暖，不管國界、國家、社區、宗教，只因為他們都是「人」，最後石駿他代表加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），表達感謝慈濟所做的一切，感謝慈濟為致力於世界和平做了一個最好的典範。

台灣駐溫哥華台北經濟文化辦事處長李志強表示，身為一個駐外人員，對此深有感觸：「駐派海外，也會遇到很多困難，最重要是學習慈濟這種精神，把心靜下來，然後才能靜心思考，怎麼去拓展台灣的外交。」