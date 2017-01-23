川普天倫照金孫擺臭臉 網友看圖說故事
2017-01-23 14:54
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在家人的包圍之下，於白宮橢圓辦公室簽署首道行政命令，一家人圍繞著川普辦公的畫面十分溫馨，不過，第一金孫們看起來略顯疲憊，面無表情、一臉不耐煩的樣子，讓美國的網友們看了以後有不同的解讀。
支持川普的網友認為，這張照片顯示出川普一家人很真實的樣貌，小朋友們的不耐煩是純真、直率的表現，更有人認為孫子們是迫不及待想和爺爺一起玩，才露出這樣的表情。
不過，反方則有網友認為，川普的孫子們對於這些儀式感到厭煩，更嘲諷的回應川普：「許多美國民眾此刻的心情就如同你身旁那位小孩一樣！」
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