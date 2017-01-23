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川普結婚週年、太太獨返紐約 意外惹怒民眾！

2017-01-23  13:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普就職典禮結束後，正逢他與第一夫人梅蘭妮亞結婚12週年，不過，梅蘭妮亞卻獨自從華盛頓返回紐約，引起美國媒體及網友一陣討論。

根據《CNN》報導，梅蘭妮亞結束在華盛頓的就職典禮行程以後，已在22日獨自返回紐約，而當天正巧是她與川普結婚12週年紀念日，相較兩年前川普用25克拉鑽戒紀念他們結婚10週年，今年的慶祝活動則是被就職大典等相關事務取代。梅蘭妮亞透過發言人表示，返回紐約是為了孩子的開學週做準備，未來她將往返兩地。

美國網友在網路上留言表示：「梅蘭妮亞應該為此感到開心，因為可以逃離川普這個怪異的男人。」也有網友不滿的說，白宮一直都在華盛頓，川普和梅蘭妮亞早就知道了，卻選擇頻繁往返兩地，造成美國民眾財政上許多不必要的花費，諷川普：「真是偉大！」並且指出，過去歷任第一家庭都是住在白宮，唯獨川普夫婦為了不讓10歲大的兒子轉學，做出如此自私的決定。

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  • 美國總統川普與太太在就職舞會上共舞。（資料照，法新社）

    美國總統川普與太太在就職舞會上共舞。（資料照，法新社）

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