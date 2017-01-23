中國發公告禁「翻牆」網友大推：終於可以清靜了！

2017-01-23 12:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國多次傳出要封殺可以「翻牆」的VPN伺服器，卻沒有得到官方的證實，中國工信部於本月17日發布的正式訊息，將對全中國的網絡接入服務市場展開清理規範，讓PTT的鄉民開心的表示：「終於把亂民關回去了。」

中國工信部表示，「將依法查處現存網絡市場中無證經營、超範圍經營、層層轉租等違法行為，切實落實企業主體責任，加強經營許可和接入資源的管理，強化網絡信息安全管理，維護公平有序的市場秩序，促進行業健康發展」，此舉也引起台灣網友們的討論。

許多網友開心表示：「終於可以安靜了，一堆26吵死了！」「做什麼都會被簡體大軍吵的時代即將過去了。」「中國德政！知道放這群出來只是丟臉，跟環台灣那艘一樣。」也有網友嘲諷：「中國最自由了，這一定是謠言。」「沒事兒，沒事兒，狗籠加大而已，習慣就好。」而部分網友則認為，上有政策、下有對策，對此公告抱持保留態度。