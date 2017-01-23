各國莫名收到淘寶爛貨 強國刷單客搞的鬼！
2017-01-23 11:38
知名運動品牌NIKE是淘寶網上的熱門商品，賣家眾多、買家詢問度也高。（圖截自淘寶網）
〔即時新聞／綜合報導〕英、美各地頻頻傳出有民眾無緣無故收到來自中國的包裹，包含仿冒的毛衣、運動鞋、太陽眼鏡等。
一名住在英國的女子表示：「我打開包裹的時候，覺得很莫名其妙，我家裡沒有人穿得下那兩件衣服，它們又都是假貨。我當時根本沒買任何東西，所以覺得很怪。」原來，這不是因為她的銀行帳戶遭盜，而是中國刷單客為了網購賣家衝銷量及評價所致。
刷單客是假的買家，在各大網購通路偽造假的成交紀錄，一些公司或賣家僱用刷單客，讓自己的網路聲譽脫穎而出，吸引更多的顧客。
由於中國網購平台禁止刷單行為，因此刷單客必須偽裝成真正的網購顧客，除了貨比三家以外，更為了讓購物紀錄更顯真實，留下不同的地址將商品寄往世界各地。
一位經營刷單團體的代理人告訴《華爾街日報》：「他剛入刷單行列時，一個月約賺三到四千人民幣，但後來賺到一萬人民幣。」
一名國外網友在社群網站上酸中國刷單客的行為：「他們就像約會不設標準、連醜八怪都可以上床的人，需要經驗讓自己看起來人模人樣，才能把到真正的辣妹。」
「東西不錯！兒子很喜歡！」等評語即是顧客下單購物後可為賣家評分，以供其他顧客參考。（圖截自淘寶網）
NIKE的商品在淘寶網上應有盡有。（圖截自淘寶網）
不同商品同時出現「很好，兒子很喜歡」等類似評語。（圖截自淘寶網）
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 百萬分之1機率 英狙擊手1.8公里一槍斃3名IS
- 甘比亞強人賈梅落跑 運走3.6億「掏空國庫」
- 川普不甩TPP 日加速與歐、東亞談判
- 各國莫名收到淘寶爛貨 強國刷單客搞的鬼！
- 就職人氣不如歐巴馬 川普斥媒體說謊
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 台泥董事長辜成允今晨逝世 享壽63歲
- 老母討每月1.5萬扶養費 法官裁3子女免付
- 又是中客惹禍！池西玄武岩瀑被刻字留言
- 川普＋德荷義變數 黃金續看漲
- NBA》湖人頭痛 控衛羅素恐因傷缺席兩週
- 今起汽柴油 各小降1角
- 軍用航空法草案訂定 採取重罰
- 寒士尾牙 70桌好菜暖心暖胃
- 寒士吃飽尾牙 雲嘉席開110桌
- 「官版改革時程太慢」 年輕公務員︰18趴應3年內歸零
- 教師夫妻與女教師三角畸戀 LINE對話極盡噁心
- 舒淇張孝全原味衣物都在這！陳玉勳故地重遊變吃貨
- 川普力推美國製造 台灣這行業可能受惠…
- 17歲美少女持刀逼人舔下體 網友齊驚呼
- 助洪慈庸濟貧 藍里長挨自家人罵
- 桃園》摸春牛 來明聖道院「倒吃甘蔗」
- 大年初一、二 義大醫療體系門診將停診
- 王家梁仆街臉著地 還好提前這樣做
- 酒駕心虛？快速道翻車 駕駛爬出逃離現場
- 小女警30分鐘找到遺失皮夾 大馬背包客好感動！
- 溫泉場所抽查 去年不合格率達七成
- NBA》湖人兵敗達拉斯 跨季對戰小牛13連敗
- 辜成允逝世後 妹婿張安平：照著他的腳步走
- 書劍集》國家基礎建設的藍圖與拼圖
- 林予晞黃遠吻不停 方志友看不下去Cue「男友」
- Note 7自燃原因揭曉 三星：問題在電池
- MLB》范屈拉、馬提殞落 多明尼加車禍死亡率高？
- 小黃闖紅燈撞斷騎士雙腳 運將嚇到說不出話
- 宋仲基挺師弟展畫功 頻喊：寶劍對不起！
- 江明賢墨彩展 樂賞人文美學
- 年貨雅集 商家進文學館擺攤
- 前蝙蝠俠被蜘蛛人痛揍 竟轉頭反嗆名台詞
- 星爺御用阿婆67歲才出道 高齡94仍終身不婚
- 譚詠麟硬闖醫院 探視華仔內情曝光
- 社論》一顆蘋果如何救美、中、台？
- 〈旅遊的滋味〉卡夫卡之眼
- 富邦盃》6戰28轟 龜山奪冠
- 美甲師遇警閃通緝 謊見阿嬤最後一面！
- 氣溫驟降兒登山未歸 父報案協尋
- 〈國際現場〉微軟將再裁員700人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：各國莫名收到淘寶爛貨 強國刷單客搞的鬼！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分