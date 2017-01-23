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各國莫名收到淘寶爛貨 強國刷單客搞的鬼！

知名運動品牌NIKE是淘寶網上的熱門商品，賣家眾多、買家詢問度也高。（圖截自淘寶網）

2017-01-23  11:38

〔即時新聞／綜合報導〕英、美各地頻頻傳出有民眾無緣無故收到來自中國的包裹，包含仿冒的毛衣、運動鞋、太陽眼鏡等。

一名住在英國的女子表示：「我打開包裹的時候，覺得很莫名其妙，我家裡沒有人穿得下那兩件衣服，它們又都是假貨。我當時根本沒買任何東西，所以覺得很怪。」原來，這不是因為她的銀行帳戶遭盜，而是中國刷單客為了網購賣家衝銷量及評價所致。

刷單客是假的買家，在各大網購通路偽造假的成交紀錄，一些公司或賣家僱用刷單客，讓自己的網路聲譽脫穎而出，吸引更多的顧客。

由於中國網購平台禁止刷單行為，因此刷單客必須偽裝成真正的網購顧客，除了貨比三家以外，更為了讓購物紀錄更顯真實，留下不同的地址將商品寄往世界各地。

一位經營刷單團體的代理人告訴《華爾街日報》：「他剛入刷單行列時，一個月約賺三到四千人民幣，但後來賺到一萬人民幣。」

一名國外網友在社群網站上酸中國刷單客的行為：「他們就像約會不設標準、連醜八怪都可以上床的人，需要經驗讓自己看起來人模人樣，才能把到真正的辣妹。」

「東西不錯！兒子很喜歡！」等評語即是顧客下單購物後可為賣家評分，以供其他顧客參考。（圖截自淘寶網）

NIKE的商品在淘寶網上應有盡有。（圖截自淘寶網）

不同商品同時出現「很好，兒子很喜歡」等類似評語。（圖截自淘寶網）

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相關關鍵字： 刷單 淘寶 購物評價 銷量
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