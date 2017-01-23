中國解禁一胎化 去年出生人口多前年131萬人

中國去年全面實施一對夫婦可生育2個孩子政策，中國官方昨天公布數據，2016年全年出生人口為1786萬人，比起2015年多了131萬人。（美聯社）

2017-01-23 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國為因應國內人口老化，早在去年就結束實施30多年的一胎化政策，全面實施一對夫婦可生育2個孩子政策。有外媒報導指出，中國官方昨天公布數據，2016年全年出生人口為1786萬人，比起2015年多了131萬人。

綜合外媒報導，中國國家衛生和計劃生育委員會22日公布數據指出，從1%人口抽樣調查推算，中國於2016年全年出生人口達到1786萬人，比起2015年的1655萬人，多出了131萬人，是中國自2000年以來最高的出生人口，顯示全面2胎化政策奏效。

中國當局還表示，2013年以前，第二胎以上的孩子出生比例占全年出生人口在30%左右，到了2016年所占比例更已超過45%。但因經濟負擔沉重，3/4的中國家庭不願再生第2胎，因為育兒成本已占中國家庭平均收入近50%，其中以教育支出是最主要的負擔。