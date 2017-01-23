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還好有檢查車底 司機撿到「外星人模樣」小動物

卡車司機開車前稍做檢查，發現輪胎下有隻土豚寶寶。（圖取自The DoDo）

2017-01-23  08:49

〔即時新聞／綜合報導〕冬天開車前敲敲引擎蓋，可以避免傷害避冬的流浪貓，在納米比亞（Namibia），這位司機則是開車前檢查輪胎，發現長相十分奇妙的動物：「土豚」。

《The DoDo》報導，好險這位卡車司機開車前稍做檢查，才保住這隻土豚寶寶的小命，卡車司機因為找不到土豚寶寶的媽媽，所以將牠帶到當地的獸醫組織ZURI。獸醫艾瑞卡醫生（Erika de Jager）幫牠取名為ET。

報導指出，ET大約兩個月大，身上沒有毛，有著不合比例的大耳朵和大手腳。工作人員每幾個小時就要餵牠喝奶，帶牠散步，獸醫組織園區的狗狗也幫上忙，陪ET玩的不亦樂乎。

ET大約兩個月大，身上沒有毛，有著不合比例的大耳朵和大手腳。（圖取自The DoDo）

獸醫組織園區的狗狗陪ET玩的不亦樂乎。（圖取自The DoDo）

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