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打破40年慣例 白宮顧問：川普不會公開報稅表

白宮高級顧問康威受訪表示，美國總統川普將不會公開個人的報稅表。（法新社）

2017-01-23  07:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）於21日正式宣誓就職，但有外媒報導指出，白宮請願網站已有超過20萬民眾聯署，要求川普公開完整報稅紀錄，但美國白宮高級顧問康威（Kellyanne Conway）受訪表示，川普不會公開報稅表。

康威於當地時間22日在《ABC》（美國廣播公司）的節目被問及此事，她回應指出，川普將不會公開報稅紀錄，因為這個議題早在選舉期間就討論過，人民並不在乎這問題，大部分的美國人關心自己的報稅表，並不是川普的報稅狀況。

自從1976年以來，每位美國總統都會公開他們的報稅表。但在去年總統競選期間，川普就拒絕公開自己的報稅紀錄，更以國稅局進行審計為由而無法公開，但當時國稅局表示，川普其實可以公開報稅表。

在去年總統競選期間，川普就拒絕公開自己的報稅紀錄，更以國稅局進行審計為由而無法公開，但當時國稅局表示川普其實可以公開報稅表。（歐新社）

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