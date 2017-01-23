甘比亞強人賈梅落跑 運走3.6億「掏空國庫」

甘比亞前總統賈梅。（路透）

2017-01-23 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕西非國家甘比亞獨裁者賈梅（Yahya Jammeh），去年大選落敗卻拒絕下台，直到21日才交出政權給當選人巴洛（Adama Barrow），但外媒指出，巴洛砲轟賈梅掏空國庫，「國庫沒有錢了」。

綜合外媒報導，賈梅與家人搭機流亡赤道幾內亞，聯合國、西非國家經濟共同體（ECOWAS）與非洲聯盟承諾保障賈梅人身安全，「不會對賈梅『尊嚴、安全、人權』採取法律措施」，並保證賈梅可以歸國，且財產受法律保障。

然而巴洛指出，初步調查顯示，賈梅落跑時掏空國庫。外媒報導，賈梅運走1140萬美元（約3.6億台幣），還用運輸機將貴重財物、名車運出國。巴洛目前仍在塞內加爾，待安全無虞後便會回到甘比亞。