百萬分之1機率 英狙擊手1.8公里一槍斃3名IS

日前一名英國空軍特勤隊狙擊手在伊拉克北部拯救一群被挾持的婦孺，竟遠在1800公尺外開了一槍擊斃3名IS武裝份子。（圖截自YouTube）

2017-01-23 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕近來世界各國積極合作，在敘利亞與伊拉克戰場上掃蕩極端回教組織「伊斯蘭國」（IS）。有外媒報導指出，日前一名英國空軍特勤隊（SAS）狙擊手在伊拉克北部大城摩蘇爾（Mosul）拯救一群被挾持的婦孺，竟遠在1800公尺外開了一槍擊斃3名IS武裝份子。

綜合外媒報導，SAS於去年11月在摩蘇爾北部發現IS武裝分子挾持一群婦孺當人質，狙擊手遠在1800公尺外監視，看到有武裝分子在一幢建築物內準備向人質開槍，狙擊手當下扣板機，子彈先擊中一名武裝分子頭部，然後再穿過另一人的胸部，沒想到子彈再擊中牆壁，反彈又射入另一人的頸部，3人當場斃命。

據傳該名狙擊手使用的是L115A狙擊步槍與.338拉普麥格農子彈（ Lapua Magnum bullet），有消息人士指出，從狙擊手的望遠鏡中可以看到最先中槍的2人當場死亡，第3名中彈者則掙扎了30秒才喪命。該消息人士還說，這個案例太令人難以置信，機率可以說是100萬分之一。