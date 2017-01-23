白宮：美駐以使館遷耶城 才剛開始商討

2017-01-23 03:20

〔中央社〕白宮今天表示，為了兌現美國總統川普將駐以色列大使館由特拉維夫遷至耶路撒冷的承諾而展開的商談，目前僅處於初步階段。遷館舉動恐將在阿拉伯世界引發憤怒。

白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）聲明表示：「我們處於討論這項主題剛開始的階段。」

美國和大多數其他國家一樣，都把大使館設於特拉維夫。不過，巴勒斯坦人也宣稱這座城市是未來巴勒斯坦建國後領土的一部分。

川普與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天稍後將透過電話交談，這是川普上任後兩人首次通電話。

任何打破現狀的決定，均有可能導致美國在中東盟邦的抗議，如沙烏地阿拉伯、約旦和埃及。華府仰賴這些國家協助對抗伊斯蘭國（IS）好戰團體。

川普總統承諾，上任後「很快」就會將大使館遷至耶路撒冷，引發外界揣測這項決定最快恐將於明天敲定。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）警告，遷館對中東和平希望將是一大打擊。

聯合國與歐洲聯盟都對這項提議表達嚴重關切。