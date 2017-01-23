日煉油廠火災 約3000人被勸疏散

2017-01-23 00:22

〔中央社〕日本和歌山縣有田市1家煉油廠精煉潤滑油的廠房22日傍晚發生火災，延燒7小時火勢仍未熄。雖尚未傳出有人受傷，但將近3000名附近居民被勸告疏散。

日本放送協會（NHK）報導，這家位於和歌山縣有田市的煉油廠「東燃General石油和歌山工廠」精鍊潤滑油的廠房22日下午4時左右發生火災，消防隊出動約10輛消防車滅火，但延燒7小時後火勢仍未熄滅。約有100平方公尺燒毀。火災發生時，周邊約有10名員工，但無人受傷。

雖然火勢沒有往外擴散的危險，但有田市對工廠所在地的初島地區的1281戶共2986人發出疏散令。疏散到有田市文化福祉中心及箕島國中體育館的居民共約有528人。

起火的廠房位於有田市的沿海地區，總面積約250萬平方公尺，除了精鍊石油等油品外，也製造做為石油化學製品原料的苯等。