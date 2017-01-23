川普推文批評抗議群眾 隨後改口稱尊重
2017-01-23 00:14
〔中央社〕美國總統川普今天一早就上推特貼文，批評昨天參與反對他的大規模抗議活動的200萬民眾。不過，他稍後的推文改變語氣，表示尊重人民表達意見與和平抗議的權利。
昨天的抗議活動由女性主導，據估計全美有200萬人參與，包括許多名人。川普（Donald Trump）推文說：「昨天看了抗議活動，但感想是我們才剛舉行過選舉，這些人為何不去投票呢？那些名人嚴重損及活動目標。」
美聯社的報導質疑，川普宣稱這些人沒有投票的說法似乎不太可能成立。川普在去年11月的大選贏得過半選舉人票，因而得以入主白宮，但是民主黨對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）多拿了將近300萬張普選票。
一個小時後，川普的帳號又出現第二則用詞比較官式的推文。這位共和黨總統強調，他尊重民眾示威的權利。
他說：「和平抗議是我國民主政治的特徵。即使我不是都能同意，我承認人民有權表達意見。」
昨天的抗議遊行以華盛頓的規模最大，官方沒有統計參與民眾的人數，但主辦單位告訴法新社，他們深信吸引了超過100萬人。其他城市的抗議群眾據估計也總計約100萬人。抗議群眾反對川普上任後縮減女性、移民或少數族裔的權利。
流行樂壇天后瑪丹娜（Madonna）昨天現身華府的抗議集會。其他參與的明星名流包括女演員史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）和艾希莉賈德（Ashley Judd）等。
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