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華盛頓50萬人上街示威 川普女婿弟也現身

川普女婿庫許納（Jared Kushner）的弟弟，約書亞庫許納（Joshua Kushner）被媒體發現，21日現身於反川普、捍衛女權的華盛頓大遊行。（圖擷取自《每日郵報》）

2017-01-23  00:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）20日宣誓就職，隔天華盛頓上演示威大遊行，要求川普重視女性及人權，其中，川普女婿庫許納（Jared Kushner）的弟弟也出現在遊行隊伍。

綜合外媒報導，在川普女婿庫許納出任白宮顧問之際，其弟弟約書亞庫許納（Joshua Kushner）被媒體發現，21日現身於反川普、捍衛女權的華盛頓大遊行，考慮到伊凡卡（Ivanka Trump）和庫許納的公共角色和與川普的關係，約書亞庫許納此舉令外界有些驚訝。

遊行現場有人詢問他是否與庫許納有關係，他回答是的，據稱，約書亞庫許納說他只是在現場進行觀察。據了解，約書亞庫許納和他的超模女友克勞斯（Karlie Kloss），在大選時都投給了希拉蕊（Hillary Clinton）。

在華盛頓國家廣場旁的獨立大道，反川普、捍衛女權的遊行人潮綿延1.5公里，主辦單位估計，有超過50萬人出席，民眾頂有著貓耳朵的帽子成為遊行抗議象徵。

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  • 川普女婿庫許納（左1）出任白宮顧問。（路透）

    川普女婿庫許納（左1）出任白宮顧問。（路透）

  • 華盛頓上演反川普、捍衛女權大遊行。（法新社）

    華盛頓上演反川普、捍衛女權大遊行。（法新社）

  • 民眾頂有著貓耳朵的帽子成為遊行抗議象徵。（法新社）

    民眾頂有著貓耳朵的帽子成為遊行抗議象徵。（法新社）

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