| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

「漢語拼音之父」離世 中國禁紀念、限制告別式

2017-01-22  22:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國「漢語拼音之父」周有光本月14日以高齡112歲在北京離世，其創立漢語拼音系統、一生致力中國語文改革，但因晚年對中共不敬，紀念儀式被禁止，21日的告別式也被當局禁止張揚。

《博聞社》報導，周有光歷經晚清、北洋、民國及中共4個政權，其創立漢語拼音系統，推動成為國際標準，影響全球十多億人學習中文。因其學術地位崇高，以他為榮的家鄉常州有一基金會，原本打算為周有光舉行隆重告別式，但卻遭北京方面阻止。

當局還限定告別式只能有家人、親友出席，禁止外人、媒體參加，因擔心一些異議人士混入，參加者還要登記、驗明身分。21日告別式，除了周有光家人出席，常州官方代表則以私人身分參加。據了解，周有光生前曾希望由台灣殯葬業主持喪禮，採西式儀式。

報導指出，周有光在1989年六四事件後，從中共追隨者轉為批評者，曾痛批中共「中國不適合民主？這等於說中國人不適合吃西餐一樣荒謬」，直言「專制下必然有貪官」。

廣告
  • 中國「漢語拼音之父」周有光本月14日以高齡112歲在北京離世。（法新社）

    中國「漢語拼音之父」周有光本月14日以高齡112歲在北京離世。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 周有光 漢語拼音
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
新年料理✤梅菜蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
拜拜用雞怎麼處理
挑干貝重點在乾燥度
轉寄

標題：「漢語拼音之父」離世 中國禁紀念、限制告別式


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月23日‧星期一‧丙申年臘月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.