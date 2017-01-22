「漢語拼音之父」離世 中國禁紀念、限制告別式

2017-01-22 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國「漢語拼音之父」周有光本月14日以高齡112歲在北京離世，其創立漢語拼音系統、一生致力中國語文改革，但因晚年對中共不敬，紀念儀式被禁止，21日的告別式也被當局禁止張揚。

《博聞社》報導，周有光歷經晚清、北洋、民國及中共4個政權，其創立漢語拼音系統，推動成為國際標準，影響全球十多億人學習中文。因其學術地位崇高，以他為榮的家鄉常州有一基金會，原本打算為周有光舉行隆重告別式，但卻遭北京方面阻止。

當局還限定告別式只能有家人、親友出席，禁止外人、媒體參加，因擔心一些異議人士混入，參加者還要登記、驗明身分。21日告別式，除了周有光家人出席，常州官方代表則以私人身分參加。據了解，周有光生前曾希望由台灣殯葬業主持喪禮，採西式儀式。

報導指出，周有光在1989年六四事件後，從中共追隨者轉為批評者，曾痛批中共「中國不適合民主？這等於說中國人不適合吃西餐一樣荒謬」，直言「專制下必然有貪官」。