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龍捲風襲擊美南 密西西比州宣布緊急狀態

龍捲風襲擊美國東南部，摧毀許多建築物和基礎設施，在密西西比州造成4死20傷，在喬治亞州也造成11死23傷。（美聯社）

2017-01-22  23:17

〔即時新聞／綜合報導〕龍捲風襲擊美國東南部，摧毀許多建築物和基礎設施，在密西西比州造成4死20傷，在喬治亞州也造成11死23傷；密西西比州當局已於當地時間21日下午宣布進入緊急狀態。

綜合外媒報導，密西西比州當地時間21日上午至少發生5個大型龍捲風，摧毀超過20棟民房、多處道路受損，並吹倒許多電線桿，造成災區約1.5萬戶停電；龍捲風至少造成當地4死20傷，密西西比州州長布萊恩（Phil Bryant）已宣布進入緊急狀態。

喬治亞州當局今（22）日證實，惡劣的氣候造成當地至少11死23傷；有民眾指出，龍捲風摧毀當地許多民房，就連空軍基地都有建築物受損。此外，包括路易斯安那州、阿拉巴馬州、德州也紛紛傳出災情，道路中斷、停電，許多民房幾乎全毀，受災戶無家可歸。

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  • 龍捲風襲擊美國東南部，包括路易斯安那州、阿拉巴馬州、德州紛紛傳出災情，道路中斷、停電，許多民房幾乎全毀，受災戶無家可歸。（美聯社）

    龍捲風襲擊美國東南部，包括路易斯安那州、阿拉巴馬州、德州紛紛傳出災情，道路中斷、停電，許多民房幾乎全毀，受災戶無家可歸。（美聯社）

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