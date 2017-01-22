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韓女遭台灣司機性侵 南韓將召台灣駐韓官員抗議

2017-01-22  22:21

〔即時新聞／綜合報導〕計程車司機詹侑儒涉嫌下藥性侵來台觀光的南韓籍女性，引發關注，韓媒報導，南韓外交部將在明日召見駐韓國台北代表部相關官員，就此事轉達嚴正抗議立場。

《中央社》報導，南韓聯合新聞通訊社今晚報導指出，南韓外交部官員表示，今天已訓令駐台灣韓國代表部的官員，敦促台灣當局得嚴懲犯下性侵案的計程車司機，並致力防範類似案件再度發生。

南韓外交部已在17日透過駐台代表部敦請台灣當局，通報案件的調查狀況、深入調查可疑類似案件，以及挽救受害者的制度法律等。

南韓外交部在20日收到台灣當局的回覆，台灣當局表示，稱將竭力保護在台的南韓公民，該案將嚴正調查處理，並將結果通報南韓。

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  • 計程車司機詹侑儒（中）涉嫌下藥性侵韓女。（資料照，記者廖振輝攝）

    計程車司機詹侑儒（中）涉嫌下藥性侵韓女。（資料照，記者廖振輝攝）

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