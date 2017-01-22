中國自製直升機墜毀民宅 軍方證實2死3傷
2017-01-22 22:38
〔即時新聞／綜合報導〕中國福建19日傳出有軍方直升機墜毀在住宅區，今（22日）獲中國國防部證實，這起事件造成機上2名飛行員死亡、3名民眾受傷、4間民宅毀損。
綜合媒體報導，中國軍方今天證實，一架軍方直升機夜間訓練時墜毀，機上2名飛行員犧牲，兩人所在部隊批准將他們列為「革命烈士」。
日前媒體報導提到，19日晚間福建泉州傳出直升機墜毀在民宅導致起火的事故，造成3人受傷、4間民宅受損；當地最近的駐軍為對台主力第31軍，推測失事機種應該是中國自主研發的「武直10」直升機，但官方並未證實。
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