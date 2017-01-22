| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

中國自製直升機墜毀民宅 軍方證實2死3傷

2017-01-22  22:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建19日傳出有軍方直升機墜毀在住宅區，今（22日）獲中國國防部證實，這起事件造成機上2名飛行員死亡、3名民眾受傷、4間民宅毀損。

綜合媒體報導，中國軍方今天證實，一架軍方直升機夜間訓練時墜毀，機上2名飛行員犧牲，兩人所在部隊批准將他們列為「革命烈士」。

日前媒體報導提到，19日晚間福建泉州傳出直升機墜毀在民宅導致起火的事故，造成3人受傷、4間民宅受損；當地最近的駐軍為對台主力第31軍，推測失事機種應該是中國自主研發的「武直10」直升機，但官方並未證實。

廣告
  • 19日晚間福建泉州傳出直升機墜毀在民宅導致起火的事故，造成機上2名飛行員死亡、3人受傷、4間民宅受損。（翻攝自中國青年報）

    19日晚間福建泉州傳出直升機墜毀在民宅導致起火的事故，造成機上2名飛行員死亡、3人受傷、4間民宅受損。（翻攝自中國青年報）

  • 當地最近的駐軍為對台主力第31軍，媒體推測失事機種應該是中國自主研發的「武直-10」直升機。（翻攝自網路）

    當地最近的駐軍為對台主力第31軍，媒體推測失事機種應該是中國自主研發的「武直-10」直升機。（翻攝自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 墜毀 直升機 福建
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
新年料理✤梅菜蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
拜拜用雞怎麼處理
挑干貝重點在乾燥度
轉寄

標題：中國自製直升機墜毀民宅 軍方證實2死3傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月23日‧星期一‧丙申年臘月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.