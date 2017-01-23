中國鄭州11戶民宅被強拆 屋內財物遭哄搶

2017-01-23 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國鄭州有11戶民宅在本月15日遭不明人士強行拆除，住戶更指控，他們的財產都還來不及搬走，還遭人「順手牽羊」，而且報警後，警方在1個半小時後才來。不過面對住戶的指控，當地警方拒絕媒體訪問，更稱「沒必要告訴你」。

綜合中國媒體報導，中國鄭州市高新技術開發區石佛鎮關莊村內有11戶民宅在15日晚上遭強拆，住戶今接受媒體採訪還原當晚經過，有名住戶表示，當晚來了7、8個人要她開門，她害怕不敢開門，不料對方直接開推土機破門，將她拉出屋外，接著房子就被拆了。

住戶說，這些拆遷人員約有100人，都帶著口罩，他們在拆屋過程中偷拿住戶財物，有人的金、銀鐲子被拿，有人則是菸酒被偷走，還有人收藏的字畫、銀元被搶走，無助的村民只好報警。

不料報警後過了1個半小時，警方才姍姍來遲，這時拆屋、搶財產的人早已逃之夭夭，所幸住戶抓住了其中1人，交由警方處置。

但離奇的是，警方之後竟把該名嫌犯放了，當地派出所面對媒體詢問住戶是否屬實，竟拒絕採訪，被問到有無立案時，警員更稱：「沒必要告訴你」。

當地法律顧問表示，強行拆屋和將他人財物占為己有，都是非法的行為，公安機關接獲報案後，應該及時調查處理。