甘比亞新總統巴洛 將徹查賈梅22年罪行
2017-01-22 21:44
賈梅搭機黯然離開甘比亞。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕西非甘比亞總統賈梅（Yahya Jammeh）昨天宣布政權轉移給新總統巴洛（Adama Barrow），巴洛今天（22日）表示，將啟動「真相與和解委員會」，徹查賈梅執政22年可能犯下的罪刑。
巴洛接受《美聯社》採訪時表示，「我們現在還不談起訴，所以我們成立『真相與和解委員會』，在採取行動前應先獲得事實真相。」巴洛與委員會將徹查賈梅執政時期侵犯人權行為的資料。
報導指出，許多甘比亞民眾在網上發起請願，呼籲政府逮捕賈梅，不能讓賈梅獲得政治庇護，不過巴洛認為目前還言之過早。
據了解，賈梅當地時間21日已搭機離開甘比亞，他選擇前往赤道幾內亞，至於新總統巴洛預計週日回國。外界認為賈梅之所以選擇搭機到赤道幾內亞，是因為該國不是國際刑事法院的成員國。
此外，日前有超過4.5萬名甘比亞人民擔心發生政治危機，因此選擇逃到鄰國塞內加爾，對此甘比亞政府高層Isatou Touray表示，目前首要目標就是把流亡外國的民眾送回甘比亞，他直說「民主回來了，你不能阻止人民！」
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