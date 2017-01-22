日本和歌山石油工廠大火 緊急疏散2986人

日本和歌山縣一處石油工廠今（22日）下午發生大火，目前火勢仍在延燒當中。（翻攝自朝日新聞）

2017-01-22 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕日本和歌山縣一處石油工廠今（22日）下午發生大火，周邊疏散2986人，並未傳出傷亡，目前火勢仍在延燒當中。

綜合媒體報導，當地時間下午3點50分左右，和歌山縣有田市的「東燃通用石油公司」和歌山工廠冒出濃煙，隨後陷入大火，居民通報後當局緊急疏散工人及附近居民，於下午5點20分左右完成疏散2986人；消防人員表示，現場仍在持續灌救中，目前未傳出人員傷亡。

由於該工廠18日也曾發生火警，當地居民相當擔心，警方表示起火原因仍在調查當中。