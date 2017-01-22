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川普會見外國領袖 第一個將是她

2017-01-22  20:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮日前證實，美國總統川普將於27日會晤英國首相梅伊，31日會晤墨西哥總統尼托。此外，川普也在和加拿大總理杜魯道商議雙方見面會談的時間。

綜合媒體報導，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）21日召開記者會，證實川普將在27日在華盛頓會晤英國首相梅伊（Theresa May）；外界預期兩人會談的重點是川普就職前承諾簽訂的「美英貿易協定」，但英國首相辦公室對此拒絕做出評論。

墨西哥總統尼托（Enrique Pena Nieto）則預計於31日訪美，和川普見面會談，討論美墨間貿易、移民等問題。此外，史派瑟也透露，川普21日和加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）電話熱線，兩人已在商議雙方見面會談的時間。

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  • 川普將在27日在華盛頓會晤英國首相梅伊；梅伊將成為川普就職後第1個會面的外國領導人。（路透）

    川普將在27日在華盛頓會晤英國首相梅伊；梅伊將成為川普就職後第1個會面的外國領導人。（路透）

  • 美國白宮日前證實，川普（右）將於31日會晤墨西哥總統尼托（左），討論美墨間貿易、移民等問題。（美聯社）

    美國白宮日前證實，川普（右）將於31日會晤墨西哥總統尼托（左），討論美墨間貿易、移民等問題。（美聯社）

  • 美國白宮日前表示，川普21日和加拿大總理杜魯道電話熱線，兩人已在商議雙方見面會談的時間。（路透）

    美國白宮日前表示，川普21日和加拿大總理杜魯道電話熱線，兩人已在商議雙方見面會談的時間。（路透）

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