又抄？ 川普就職蛋糕 好像歐巴馬4年前的...

就職典禮當晚，川普和他的副總統彭斯一起執刀切下壯觀的9層就職蛋糕。（路透）

2017-01-22 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）20日的就職演說被發現與電影《蝙蝠俠》台詞相似後，其就職蛋糕竟也涉嫌抄襲，和前總統歐巴馬（Barack Obama）4年前就職時的雷同。

綜合外媒報導，在20日一系列的就職活動中，當晚川普和他的副總統彭斯一起執刀切下壯觀的9層就職蛋糕，但這一幕對知名糕點師高德曼（Duff Goldman）來說，似乎太熟悉了。

高德曼當天深夜就在推特放出2個蛋糕的比較圖，他說，左邊的蛋糕是他4年前為歐巴馬製作的，右邊是川普的，並稱「我沒有製作它」，還在結尾貼出一個表示懷疑的表情符號。

由高德曼製作的歐巴馬就職9層蛋糕，每層口味都不一樣，有檸檬、鳳梨等，雖然尚不知川普的蛋糕是什麼口味，但其設計幾乎和歐巴馬的一模一樣，從顏色、國旗花紋到星星的位置。

其後，製作川普蛋糕的Buttercream Bakeshop也向媒體承認，他們被要求複製高德曼的設計，老闆麥肯賽克（Tiffany MacIsaac）說，客戶發了一張歐巴馬就職典禮的蛋糕照片，要求複製，雖然他強調烘焙店鼓勵使用原創，但對方拒絕並稱這個蛋糕「是完美的」。