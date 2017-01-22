| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台泥董事長辜成允轉院 振興醫院：加護病房治療中
 首頁 > 國際

又抄？ 川普就職蛋糕 好像歐巴馬4年前的...

就職典禮當晚，川普和他的副總統彭斯一起執刀切下壯觀的9層就職蛋糕。（路透）

2017-01-22  21:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）20日的就職演說被發現與電影《蝙蝠俠》台詞相似後，其就職蛋糕竟也涉嫌抄襲，和前總統歐巴馬（Barack Obama）4年前就職時的雷同。

綜合外媒報導，在20日一系列的就職活動中，當晚川普和他的副總統彭斯一起執刀切下壯觀的9層就職蛋糕，但這一幕對知名糕點師高德曼（Duff Goldman）來說，似乎太熟悉了。

高德曼當天深夜就在推特放出2個蛋糕的比較圖，他說，左邊的蛋糕是他4年前為歐巴馬製作的，右邊是川普的，並稱「我沒有製作它」，還在結尾貼出一個表示懷疑的表情符號。

由高德曼製作的歐巴馬就職9層蛋糕，每層口味都不一樣，有檸檬、鳳梨等，雖然尚不知川普的蛋糕是什麼口味，但其設計幾乎和歐巴馬的一模一樣，從顏色、國旗花紋到星星的位置。

其後，製作川普蛋糕的Buttercream Bakeshop也向媒體承認，他們被要求複製高德曼的設計，老闆麥肯賽克（Tiffany MacIsaac）說，客戶發了一張歐巴馬就職典禮的蛋糕照片，要求複製，雖然他強調烘焙店鼓勵使用原創，但對方拒絕並稱這個蛋糕「是完美的」。

廣告
  • 川普就職蛋糕竟涉嫌抄襲，和前總統歐巴馬（Barack Obama）4年前就職時的雷同。（圖擷取自推特）

    川普就職蛋糕竟涉嫌抄襲，和前總統歐巴馬（Barack Obama）4年前就職時的雷同。（圖擷取自推特）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 川普就職 抄襲 歐巴馬
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
新年料理✤梅菜蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
拜拜用雞怎麼處理
挑干貝重點在乾燥度
轉寄

標題：又抄？ 川普就職蛋糕 好像歐巴馬4年前的...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月22日‧星期日‧丙申年臘月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.