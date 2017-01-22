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從大企業到地方企業 日企推「週休三日」

2017-01-22  20:35

〔即時新聞／綜合報導〕日本厚生勞動省調查，發現設有「週休三日」以上制度的企業比率，在2015年時占了整體的8%。目前越來越多企業也引入此制度，除了經營肯德基的日本KFC控股等大企業外，地方上的企業也採用此制度，目的就是希望能在人手短缺的環境下，給員工寬鬆的工作環境，藉此確保人才。

《日本經濟新聞》報導，日本KFC從2016年度開始引入一週休息3天的「限時員工」制度，將工作時間縮減至每週20小時，員工還可選擇要在哪一天休息，日本KFC認為：「限時員工制度有助於防止員工離職」，日本Uniqlo也引入「週休3日」制度，日本雅虎則是計畫在未來幾年內引入。

除了大企業，也有越來越多日本地方企業實施「週休3日」制度，在九州經營看護設施的內山控股，將在2016年度內把「週休3日」擴大至全國81個設施，約2千名員工受惠，他們的工作日從「1天8小時、1週5天」變成「1天10小時、1週4天」，工時仍保持每週40小時不變。

內山控股認為，外界認為看護工作辛苦，所以人手相當短缺，改善員工待遇成為亟需解決的議題，希望能藉此吸引更多人來從事看護工作、留住人才。

碾米相關器材的日本廠商佐竹（Satake）將在2017夏季時，針對總公司與2間相關公司實施「週休3日」，約有1200名員工受惠，計劃預定在2018年正式實施，希望能把每週工時縮減到32小時，減少不必要的會議和製作資料等工作，提升效率、縮短工時。

日本中央大學教授鷲谷徹表示，之前是主要是大企業採用「週休3日」，近年來越來越多招聘員工遇到困難的地方企業，為了應對人力短缺，開始引入「週休3日」。鷲谷認為，如果能儘量不增加單日的工時，又能實現「週休3日」的話，將會促進工作效率。

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  • 日本厚生勞動省調查，發現設有「週休三日」以上制度的企業比率，在2015年時占了整體的8%。除了大企業，越來越多地方企業也引入此制度。（路透）

    日本厚生勞動省調查，發現設有「週休三日」以上制度的企業比率，在2015年時占了整體的8%。除了大企業，越來越多地方企業也引入此制度。（路透）

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