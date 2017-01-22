美國新政府上台之際 金正恩視察軍隊

北韓官媒今日報導，金正恩在昨日視察軍隊。（圖擷取自朝中社）

2017-01-22 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣誓就職，太平洋另一端的北韓動作頻頻，北韓領導人金正恩繼19日視察朝鮮人民軍第233部隊直屬部隊後，北韓官媒今日報導，金正恩在昨（21）日視察了人民軍第1314部隊，這也是金正恩今年第二次對部隊進行視察。

北韓官媒《朝中社》報導，金正恩在參觀戶外訓練場後表示，只要思想強大、軍隊強大，就什麼都不怕，和敵人的戰鬥不只是火力對決，也是思想與信念的對決，應憑藉軍人的政治思想優勢打倒武裝敵人。

朝鮮人民軍總政治局長黃炳誓、總參謀部第一副總參謀長兼作戰總局長李永吉陪同金正恩視察，金正恩在視察後，送給了士兵雙筒望遠鏡、自動步槍和機關槍，並一同合影留念。

南韓媒體《韓聯社》報導，金正恩從今年新年以來，視察了平壤的皮包廠，以及柳京泡菜廠、魚醬工廠，接著在19日視察朝鮮人民軍第233部隊直屬部隊，在美國新政府上台之際，金正恩於昨日視察了人民軍第1314部隊，再度視察軍隊。