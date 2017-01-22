川普稱「觀禮人數史上最多」 專家批：真可笑！

2017-01-22 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導，參與川普就職典禮的群眾，僅歐巴馬一半，讓川普（Donald Trump）聽了很不爽，還大動作召開記者會，指控媒體蓄意謊報人數。對此，亞利桑那州立大學新聞系教授多伊格（Steve Doig）打臉川普，「白宮聲稱這次人數是史上最多真可笑」。

綜合媒體報導，川普就職估計約有90萬人前往觀禮，但有媒體挖出8年前歐巴馬就職時的空拍圖，與川普對照，人氣實在「差很大」。川普氣得怒批媒體說謊，指派現任白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）大動作召開記者會，指控媒體蓄意謊報人數，稱參與就職典禮的人數規模，是「史上最大」。

對此，鑽研人口統計多年的多伊格表示，計算大規模人數多使用密度、區域面積等變項估算，因此媒體舉證的空拍圖，作為比較基準，並沒有什麼問題，反倒是「白宮聲稱這次人數是史上最多，真的很可笑」。