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森林大火失控 智利宣布災區緊急狀態

火勢逐漸逼近民眾生活區域，已有40多棟房屋被大火波及，多處城鎮、工廠、葡萄園受到大火威脅。（路透）

2017-01-22  16:05

〔即時新聞／綜合報導〕智利境內爆發大規模森林大火，至少有18處起火點，火勢持續延燒，威脅多處城鎮、葡萄園，智利政府已緊急宣布災區進入緊急狀態。

綜合外媒報導，在智利中部及南部爆發大規模森林大火，至少有18處林地發生火警，在強風及熱浪的助長之下，火勢一發不可收拾，已經焚燒近8萬公頃的林地，火勢逐漸逼近民眾生活區域，已有40多棟房屋被大火波及，多處城鎮、工廠、葡萄園受到大火威脅，智利消防局、林務局及軍隊已出動大批人員前往災區滅火，智利總統巴舍萊（Michelle Bachelet）宣布災區進入緊急狀態。

地方官員表示，居民都已疏散，未傳出人員傷亡消息，但經濟損失難以估算，智利首都聖地牙哥（Santiago）被大火的煙霾所壟罩，消防車及直升機持續趕赴火場，智利內政部長已向外國求助，希望提供消防直升機等空中滅火載具。

林務局官員指稱，部分起火原因疑似人為所引起，但不確定是否是蓄意，為求保險起見，智利已暫時關閉附近所有國家公園，以防不測。

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  • 在智利爆發大規模森林大火，在強風及熱浪的助長之下，火勢一發不可收拾，延燒近8萬公頃，智利政府已宣布災區進入緊急狀態。（路透）

    在智利爆發大規模森林大火，在強風及熱浪的助長之下，火勢一發不可收拾，延燒近8萬公頃，智利政府已宣布災區進入緊急狀態。（路透）

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