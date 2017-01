「你是宇宙最重要的人！」美劇製作人諷刺川普

《副人之仁》(Veep)製作人伊安努奇(Armando Iannucci)在衛報上批評川普。(歐新社資料照)

2017-01-22 14:49

〔即時新聞/綜合報導〕美國HBO熱門美國情景喜劇《副人之仁》(Veep)製作人伊安努奇(Armando Iannucci),他昨天在英國《衛報》(The Guardian)刊登一篇關於剛就任美國總統的川普(Donald Trump)「這是最好的時刻不是嗎?」(This is the best moment, isn't it?),語帶諷刺地針對川普的一言一行,他指稱「你是最糟糕的人,可是並沒有那麼糟糕,因為還有副總統彭斯(Mike Pence)。」

伊安努奇在文章中說道,「你確實是總統!」沒有科學家,沒有經濟學家,沒有所謂的專家可以打電話給你。「你是字面上地球上最重要的人,在太陽系,甚至可能是星系。現在,宇宙中的一切都圍繞著你。」

他還表示,這是一個不可否認的事實,你很快就會嚐到你所做的後果,且將傳遍世界各地。一旦完成後,它們將不能被抹除。「是的,你會被記住非常非常久的時間。」

相關連結請見:

Armando Iannucci on Donald Trump: 'This is the best moment, isn't it?'