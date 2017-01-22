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「你是宇宙最重要的人！」美劇製作人諷刺川普

《副人之仁》（Veep）製作人伊安努奇（Armando Iannucci）在衛報上批評川普。（歐新社資料照）

2017-01-22  14:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國HBO熱門美國情景喜劇《副人之仁》（Veep）製作人伊安努奇（Armando Iannucci），他昨天在英國《衛報》（The Guardian）刊登一篇關於剛就任美國總統的川普（Donald Trump）「這是最好的時刻不是嗎？」（This is the best moment, isn't it?），語帶諷刺地針對川普的一言一行，他指稱「你是最糟糕的人，可是並沒有那麼糟糕，因為還有副總統彭斯（Mike Pence）。」

伊安努奇在文章中說道，「你確實是總統！」沒有科學家，沒有經濟學家，沒有所謂的專家可以打電話給你。「你是字面上地球上最重要的人，在太陽系，甚至可能是星系。現在，宇宙中的一切都圍繞著你。」

他還表示，這是一個不可否認的事實，你很快就會嚐到你所做的後果，且將傳遍世界各地。一旦完成後，它們將不能被抹除。「是的，你會被記住非常非常久的時間。」

相關連結請見：

Armando Iannucci on Donald Trump: 'This is the best moment, isn't it?'

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