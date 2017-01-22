譴責川普築牆計畫 教宗：民粹將造成「希特勒」出現

教宗警告，民粹主義抬頭，恐造成希特勒這樣的獨裁者出現。（美聯社）

2017-01-22 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普20日上任，天主教宗方濟各（Pope Francis）今天（22日）針對歐美民粹主義上升，警告有可能造成類似希特勒這樣的獨裁者出現。不過，他暫時不願評論川普。

教宗方濟各今天接受《西班牙國家報》（El Pais）採訪時提到川普，他譴責川普想用牆壁和鐵絲網阻止外國人的做法，他坦言，現在對川普評論還太早，「我們來看看川普會怎麼做！」

被問到歐美民粹主義興起，方濟各則警告，此危機會導致恐懼和擔憂，歐洲民粹最明顯例子是1933年的希特勒，「德國人投票希特勒，希特勒沒有竊取權力，選民投票給他，但他毀了他的人民。」

方濟各表示，德國的例子很經典，當年德國人也想用「圍牆和鐵絲網」自衛，讓其他人不能帶走他們的認同，希特勒給了他們「畸形的認同感」。