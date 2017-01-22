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專機降落3次全失敗 歐巴馬度假計畫泡湯了...

歐巴馬夫婦度假計畫泡湯。（圖擷取自《每日郵報》）

2017-01-22  15:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統歐巴馬（Barack Obama）與夫人蜜雪兒（Michelle Obama），20日參加完現任總統川普（Donald Trump）的就職典禮後，隨即搭乘專機前往加州度假，不料，因天候狀況不佳，專機3次試圖降落機場未果，導致計畫泡湯。

英國《每日郵報》報導，歐巴馬在就職典禮上，完成交接後，與夫人一同搭乘前「空軍一號」、現已改名為「特別空中任務28000」的專機，準備前往加州度假。因當地天候惡劣，在大雨、暴雷與濃霧，能見度極低的影響下，原定降落於棕梠泉國際機場的專機，40分鐘內連試3次，均無法安全著陸，最後只好改降落在70公里外的馬奇空軍儲備基地。

經過一番折騰的歐巴馬夫婦，隨後前往美國駐西班牙大使柯斯托（James Costos）家作客，等待天候好轉再行啟程。

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  • 歐巴馬夫婦搭乘的專機，原定降落於棕梠泉機場，但因天候狀況不佳，改降落馬奇空軍儲備基地。示意圖。（圖擷取自《每日郵報》）

    歐巴馬夫婦搭乘的專機，原定降落於棕梠泉機場，但因天候狀況不佳，改降落馬奇空軍儲備基地。示意圖。（圖擷取自《每日郵報》）

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