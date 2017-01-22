12年前荷蘭機場25億珠寶大劫案 警逮7人

荷蘭阿姆斯特丹機場。（擷取自Google地圖）

2017-01-22 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕2005年荷蘭阿姆斯特丹機場發生價值8千萬美元（換算台幣約25億新台幣）的鑽石失竊案，荷蘭警方追蹤多年，終於在當地時間20、21日將5男2女的荷蘭籍嫌疑犯分別在阿姆斯特丹及西班牙瓦倫西亞逮捕。

荷蘭警方表示，當年這7人偽裝成機場地勤人員，潛入阿姆斯特丹機場最機密的區域，並趁著一輛載有價值8千萬美元鑽石的武裝運輸車，正準備要運上飛機時下手行竊，7人遁逃後，警方在他們用來逃亡的汽車中發現部分鑽石，仍有近4千萬鑽石消失無蹤。

警方追緝多年，據報這個犯罪集團又要對一批準備運往被譽有鑽石之都的比利時安特衛普的鑽石下手，立即佈下天羅地網，循線在阿姆斯特丹及西班牙瓦倫西亞將7人依涉嫌搶劫、洗錢罪逮捕。