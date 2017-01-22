所羅門群島附近傳8.0強震 已發布海嘯警報

2017-01-22 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣時間今（22日）午12點30分左右，在北所羅門群島發生規模8.0強震，太平洋海嘯警報中心（The Pacific Tsunami Warning Centre）已發布海嘯警報。

美國地質調查所（USGS）表示，在巴布亞紐幾內亞的布干維爾島（Bougainville Island）附近發生規模8.0強震，這起地震震央在布干維爾自治區首府阿拉瓦（Arawa）以西47公里處，震源深度153.8公里。

路透社報導，太平洋海嘯警報中心已警告所羅門群島、密克羅尼西亞、萬那杜、印尼等地，在3小時內有海嘯之虞。