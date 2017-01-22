| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

所羅門群島附近傳8.0強震 已發布海嘯警報

2017-01-22  13:40

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣時間今（22日）午12點30分左右，在北所羅門群島發生規模8.0強震，太平洋海嘯警報中心（The Pacific Tsunami Warning Centre）已發布海嘯警報。

美國地質調查所（USGS）表示，在巴布亞紐幾內亞的布干維爾島（Bougainville Island）附近發生規模8.0強震，這起地震震央在布干維爾自治區首府阿拉瓦（Arawa）以西47公里處，震源深度153.8公里。

路透社報導，太平洋海嘯警報中心已警告所羅門群島、密克羅尼西亞、萬那杜、印尼等地，在3小時內有海嘯之虞。

廣告
  • 在巴布亞紐幾內亞的布干維爾島發生規模8.0強震，海嘯警報已發布。（圖擷自USGS）

    在巴布亞紐幾內亞的布干維爾島發生規模8.0強震，海嘯警報已發布。（圖擷自USGS）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 地震 海嘯
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
新年料理✤梅菜蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
拜拜用雞怎麼處理
挑干貝重點在乾燥度
轉寄

標題：所羅門群島附近傳8.0強震 已發布海嘯警報


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月22日‧星期日‧丙申年臘月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.