菲國封殺色情網站 PornHub恐流失最大客群

菲律賓政府日前封殺《PornHub》，該網站恐將流失廣大客群。（圖擷取自DailyMail）

2017-01-22 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕先前美國色情網站《PornHub》公布2016年用戶觀看數據，菲律賓是瀏覽時間最長的國家，以12分45秒拿下全球冠軍，堪稱是該網站的最大「粉絲」。但菲律賓政府日前封殺《PornHub》，該網站恐將流失最大客群。

綜合媒體報導，1月14日菲律賓政府以內容含有兒童色情為由，將《PornHub》和《Xvideo》等色情網站封殺，目前只要使用菲律賓網路登入色情網站，就會看到「這個網站已經被下令封鎖，違反菲律賓法律9775或反兒童色情法」的公告。菲律賓網站《YugaTech》表示，被封鎖的網站不一定是色情網站，只要網站上有兒童色情照片就會觸法。

日前《PornHub》統計各國用戶於2016看A片的平均時間排名，第一名是菲律賓（12分45秒）、第二名南非（10分46秒）、第三名美國（10分15秒）。台灣平均看A片時間只有7分27秒，排第20名。