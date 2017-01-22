| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

菲國封殺色情網站 PornHub恐流失最大客群

菲律賓政府日前封殺《PornHub》，該網站恐將流失廣大客群。（圖擷取自DailyMail）

2017-01-22  14:02

〔即時新聞／綜合報導〕先前美國色情網站《PornHub》公布2016年用戶觀看數據，菲律賓是瀏覽時間最長的國家，以12分45秒拿下全球冠軍，堪稱是該網站的最大「粉絲」。但菲律賓政府日前封殺《PornHub》，該網站恐將流失最大客群。

綜合媒體報導，1月14日菲律賓政府以內容含有兒童色情為由，將《PornHub》和《Xvideo》等色情網站封殺，目前只要使用菲律賓網路登入色情網站，就會看到「這個網站已經被下令封鎖，違反菲律賓法律9775或反兒童色情法」的公告。菲律賓網站《YugaTech》表示，被封鎖的網站不一定是色情網站，只要網站上有兒童色情照片就會觸法。

日前《PornHub》統計各國用戶於2016看A片的平均時間排名，第一名是菲律賓（12分45秒）、第二名南非（10分46秒）、第三名美國（10分15秒）。台灣平均看A片時間只有7分27秒，排第20名。

廣告
  • 日前美國最大色情網站《PornHub》公布2016年用戶觀看數據，各國用戶平均每次瀏覽網站的時間是9分36秒，菲律賓則以12分45秒拿下全球冠軍。（圖擷取自DailyMail）

    日前美國最大色情網站《PornHub》公布2016年用戶觀看數據，各國用戶平均每次瀏覽網站的時間是9分36秒，菲律賓則以12分45秒拿下全球冠軍。（圖擷取自DailyMail）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： PornHub 色情網站 菲律賓
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
新年料理✤梅菜蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
拜拜用雞怎麼處理
挑干貝重點在乾燥度
轉寄

標題：菲國封殺色情網站 PornHub恐流失最大客群


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月22日‧星期日‧丙申年臘月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.