川普就職太太一臉無奈 網友圖解超爆笑
2017-01-22 12:21
美國新任總統川普的夫人梅蘭妮亞在就職典禮上一臉無奈的樣子，被網友搞笑詮釋。（圖截自「垃圾文界的一位美少年」臉書頁）
〔即時新聞／綜合報導〕美國新任總統川普就職典禮落幕後，許多話題持續延燒。川普的太太同時也是目前美國的「第一夫人」梅蘭妮亞在典禮上的服裝和言行舉止都成為討論話題。
臉書粉絲頁「垃圾文界的一位美少年」貼出一張梅蘭妮亞在典禮上一臉無助的模樣，並為照片搞笑註解：「當初只是想找個有錢人嫁，怎麼此刻我變成第一夫人（內心五味雜陳）。」笑翻超過7000名網友，許多網友幫腔回應：「想整天閒閒沒事做都不行」、「打錯算盤，感受到前所未有的危機」、「壓力好大，我只是想當少奶奶呀」、「不早說，害她英文都還沒學好」、「所以恁祖媽還是留在紐約好惹」、「人生真的好難」。
一位網友更貼出美國民眾在社群網站推特上貼出，梅蘭妮亞所穿著的藍色套裝，與電影哈利波特中的三巫鬥法大賽十分相像，讓網友們笑稱「難怪覺得這麼眼熟！」
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 從就職典禮分析川普 專家： 對老婆零尊重
- 武嚇不成反被笑？遼寧艦出航海軍司令被撤換
- 《中英對照讀新聞》US asks S. Korea to arrest ex-UN chief’s brother 美國要求南韓逮捕前聯合國秘書長胞弟
- 加拿大總理恭賀川普就職 討論貿易議題
- 集權總統 土耳其國會通過憲草
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 離婚後首回前夫家 方文琳：真的沒有那麼難
- 陳重光之女陳玉梅 乳癌病逝享年50歲
- 別瞧不起本土劇 曾莞婷正能量PO文還押韻
- 今晨淡水低溫下探12度 冷氣團持續影響至24日
- 童齒塗氟、補牙 3成恐失補助
- 〈看門道評味道〉年菜採買 今天快進場
- Outside》「自古以來」的領土主權…也可以成為交易品
- 桃市小校行政編制 議員批不足
- 布魯克林約會小賈舊愛 不認拍拖
- 新聞分析》台灣黑幫 已成中國馬前卒
- 游錫堃：葉望輝如果參選台灣立委 一定選得上
- 洋蔥甩情變 玖壹壹跳到噴汗還比YA
- 懸賞50萬緝賊 警方逮人辭獎金
- 年金改革國是會議 林萬億：85％民眾支持年改
- 一級主管可任12年 文基會挨批自肥
- 昔日女軍官退役圓夢 化身溫柔廚娘
- 水中央旁老榕 地主無私分享
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hung accepts chair election criticism
- 貓收藏 黑白貓
- SBL明星賽》三分大賽連莊 于煥亞預約3連霸
- NBA》無緣延續連勝紀錄 老鷹輕取七六人
- 增菘瑋球速回春 全靠投加重球
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Purchase of US naval system finalized
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Alliance to protest pension reforms in Taipei today
- 年金改革 蔡英文：現在不做 馬上會後悔
- 寒風搶救巷口棄嬰 嬤返家才知是親孫…
- 韓女遭性侵案》還有10人受害？ 警急聯繫律師
- 經典賽》南韓強勢反彈 大聯盟官網看好晉級
- 老萬磁王上街響應女權大遊行 卻出賣好友X教授！
- 遭羈押29天判無罪 求償14萬5千元獲准
- Jolin頻被催生新專輯 表情包逆襲「發了算我輸」
- 焦點評論》台美聯合軍演 有了「Link」
- 高市8人組團遊越南 2人染登革熱
- 台美軍購 國造新艦將裝美Link16系統
- 垃圾清運到除夕 初五上午開工
- 政治人物春聯 英、龍最受青睞
- 紅豆食府董娘合照「壽司之神」 1萬元料理30分吃完
- 強勢查封人頭商號 店家馬上補稅
- 白宮網站改版 刊第一夫人代言品牌
- 選邊站挺李毓芬 柯震東同台郭雪芙當空氣
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：川普就職太太一臉無奈 網友圖解超爆笑
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分