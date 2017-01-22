川普就職太太一臉無奈 網友圖解超爆笑

美國新任總統川普的夫人梅蘭妮亞在就職典禮上一臉無奈的樣子，被網友搞笑詮釋。（圖截自「垃圾文界的一位美少年」臉書頁）

2017-01-22 12:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國新任總統川普就職典禮落幕後，許多話題持續延燒。川普的太太同時也是目前美國的「第一夫人」梅蘭妮亞在典禮上的服裝和言行舉止都成為討論話題。

臉書粉絲頁「垃圾文界的一位美少年」貼出一張梅蘭妮亞在典禮上一臉無助的模樣，並為照片搞笑註解：「當初只是想找個有錢人嫁，怎麼此刻我變成第一夫人（內心五味雜陳）。」笑翻超過7000名網友，許多網友幫腔回應：「想整天閒閒沒事做都不行」、「打錯算盤，感受到前所未有的危機」、「壓力好大，我只是想當少奶奶呀」、「不早說，害她英文都還沒學好」、「所以恁祖媽還是留在紐約好惹」、「人生真的好難」。

一位網友更貼出美國民眾在社群網站推特上貼出，梅蘭妮亞所穿著的藍色套裝，與電影哈利波特中的三巫鬥法大賽十分相像，讓網友們笑稱「難怪覺得這麼眼熟！」