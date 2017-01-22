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強國計程車47秒跳69元 乘客：比我心跳還快

2017-01-22  11:51

〔即時新聞／綜合報導〕最近中國網路流傳一段疑似在吉林長春影片，民眾指稱計程車司機疑似對跳表動手腳，在47秒內急跳人民幣69元，該民眾稱「比我心臟跳得還快」。當地政府雖未接獲舉報，但已自行介入調查。

綜合媒體報導，從影片中顯示，司機與坐在副駕駛座的男子交談，原來跳表價格人民幣28元，而到47秒影片結束時，跳表機已跳到人民幣97元，不到1分鐘，跳了人民幣69元（約新台幣316元）。

車上的乘客懷疑跳表有問題，他詢問司機，「你這計價器壞了吧」，司機回應，「我們長春就這樣，跳得快」，否認是做「黑的」，並說搭每台計乘車都一樣。乘客又說，「你這玩意兒比我心跳得都快啊！」，司機表示，「你心跳要這麼快，早過去了！心臟病坐我車都受不了。」

影片被許多網友懷疑是假的，「看到就笑暈了，不知道是誰拍的，也不知道真假」。有網友直呼太誇張，笑說計程車司機依照這個速度，很快就能夠變成億萬富翁。

相關影片請見：

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  • 原來跳表價格為人民幣28元。（圖擷取自中國微博）

    原來跳表價格為人民幣28元。（圖擷取自中國微博）

  • 原來跳表價格人民幣28元，而到47秒影片結束時，跳表機已跳到人民幣97元，47秒內急跳人民幣69元。（圖擷取自中國微博）

    原來跳表價格人民幣28元，而到47秒影片結束時，跳表機已跳到人民幣97元，47秒內急跳人民幣69元。（圖擷取自中國微博）

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標題：強國計程車47秒跳69元 乘客：比我心跳還快


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