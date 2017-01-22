人氣不如歐巴馬？川普暴怒轟媒體：說謊！

左圖為歐巴馬就職、右圖為川普就職，媒體將兩張照片比對後指「川普人氣不如歐巴馬」，惹的川普不滿。（圖截自ABC NEWS）

2017-01-22 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普就職典禮甫落幕，許多美國媒體將前任總統歐巴馬就職典禮的觀禮人數空照圖翻出來和川普對照，認為兩任總統的人氣「差很多」，川普看了報導以後十分不滿，怒指媒體「說謊」，並派白宮發言人向媒體放話，這次就職典禮是歷來規模最大。

綜合媒體報導，川普週六前往中情局為人員打氣時表示：「我演講時看著廣場，就像有100萬或150萬人，媒體卻報導廣場沒什麼人。」川普提到，有一家媒體報導觀禮人數為25萬人，他說：「還不賴，但那是謊言。」並嗆聲要說謊的媒體「付出代價」。

白宮發言人Sean Spicer在記者會上也指控媒體謊報群眾人數，並且向媒體嚴正指出：「參與就職典禮的群眾是歷來規模最大，句點。」而他在記者會上未接受記者提問就離場、結束記者會，讓在場媒體有些傻眼。

川普宣稱，觀禮的群眾從華盛頓紀念碑一路擠到國會山莊台階上、擠得滿滿的，但從媒體所拍到的空照圖來看，川普的說法恐怕和事實有一段差距。此外，美國聯邦與地方主管機關估計，川普就職典禮約有80~90萬人參加，遠少於2009年時歐巴馬就職典禮時的180萬人。