中國發展航母 美智庫：最終將擴充到6艘

美國智庫《國家利益》發表一篇專文指出，中國的航母數量最終將擴充到最多6艘，但這需要20年或更長的時間來完成。（路透）

2017-01-22 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國航母遼寧艦繞行台灣周邊海域，造成東亞局勢相當緊張，美國智庫《國家利益》於18日發表一篇名為《亞洲航母軍備競賽很快到來？》的專文，內容聲稱中國的航母最終將擴充到最多6艘，但這需要20年或更長的時間來完成。

新加坡學者畢辛格（Richard Bitzinger）在《國家利益》刊文指出，航空母艦早被視為笨重的「飛彈磁鐵」，但最近卻在亞洲重新流行，中國目前正積極自製國產航母，最終中國海軍或將擁有最多6艘航母，上頭配備殲15戰機，但這將花上至少20年的時間。另外，印度也計劃至少要擁有3艘航母。

文章還說到，從目前的發展來看，亞太國家航母的擴散是不可避免的，但如果一旦發生衝突，衝突將會發生的更快也更致命，而且影響可能更具破壞性。

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亞洲航母軍備競賽很快到來？