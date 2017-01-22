印度安得拉邦火車出軌 至少23人死
2017-01-22 08:17
印度一輛特快列車發生出軌事故，目前至少造成23人死亡，並且逾150人受傷。（圖擷取自推特）
〔即時新聞／綜合報導〕印度安得拉邦（Andhra Pradesh）於昨日晚間11時，一輛特快列車發生出軌事故，目前至少造成23人死亡，並且逾150人受傷，死亡人數可能還會攀升。
根據英國《BBC》報導，該列車從印度賈格達爾普爾（Jagdalpur）開往布巴內什瓦爾（Bhubaneswar），行駛途中到安得拉邦附近一座火車站時發生脫軌事故，列車行李車廂、2節普通車廂、2節臥舖車廂和另外2節車廂脫軌。
印度東海岸鐵路公司發言人表示，目前23人死亡。據了解，火車疑似收到錯誤訊息，與一列貨櫃列車相撞後出軌。
印度列車出軌並不少見，因為大部分鐵路設備都已過時。去年11月印度就曾發生出軌意外，造成超過140人死亡。
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