奈及利亞誤炸難民營 罹難者恐高達236人
2017-01-22 08:16
奈及利亞空軍於17日誤擊一處難民營，有外媒報導指出，當地政府首長表示，誤炸造成的罹難者可能高達236人。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞空軍於17日空襲聖戰組織「博科聖地」（Boko Haram）發源地波諾州（Borno），卻誤擊該區之拉恩（Rann）難民營，至少造成近百人死亡。有外媒報導則指出，當地政府首長表示，誤炸造成的罹難者可能高達236人。
綜合外媒報導，波諾州卡拉貝吉地區（Kala-Balge）政府首長瑪拉里馬（Babagana Malarima）今天表示，當地徒手埋葬罹難者的民眾告訴他，他們已經埋葬了234名死者，且之後又接到報告指出，又有2名傷患傷重不治。
17日空襲發生時，人道救援人員正在拉恩難民營分發食物，無國界醫生組織表示，空襲的罹難者大都是婦孺，且至少有6名紅十字會志工罹難，另有13人受傷。奈國軍方也已出面承擔空襲是源自錯誤情報。
17日空襲發生時，人道救援人員正在拉恩難民營分發食物，奈國軍方也已出面承擔誤擊。（法新社）
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