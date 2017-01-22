時隔不到1個月 撒哈拉沙漠罕見降大雪
2017-01-22 07:36
撒哈拉沙漠再度下雪且規模比去年12月還要更強，積雪竟然有1公尺厚。（圖截自每日郵報）
〔即時新聞／綜合報導〕世界最大的撒哈拉沙漠於去年12月出現罕見降雪，當時阿爾及利亞艾音塞夫拉小鎮（Ain Sefra）成為一片雪白世界，但時隔不到一個月的時間，當地又再度下雪且規模比上次還要更強，積雪竟然有1公尺厚。
綜合外媒報導，艾音塞夫拉鎮海拔約1000公尺高，位於阿爾及利亞與摩洛哥的邊界，被稱為撒哈拉沙漠的門戶。但阿爾及利亞近來遭受寒流風暴襲擊，艾音塞夫拉的鎮民便在當地時間20日發現，城鎮變成一片銀白世界，且積雪竟然厚達1公尺。
艾音塞夫拉鎮曾在1979年2月下雪，當時降雪持續半小時的時間，之後直到去年12月才再度降雪，期間共有37年的時間沒有出現雪景。
阿爾及利亞近來遭受寒流風暴襲擊，當地的沙漠與城鎮變成一片銀白世界。（圖截自每日郵報）
艾音塞夫拉的鎮民便在當地時間20日發現，城鎮變成一片銀白世界，且積雪竟然厚達1公尺。（圖截自每日郵報）
艾音塞夫拉鎮曾在1979年2月下雪，當時降雪持續半小時的時間，之後直到去年12月才再度降雪。（圖截自每日郵報）
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 離婚後首回前夫家 方文琳：真的沒有那麼難
- 新聞分析》台灣黑幫 已成中國馬前卒
- 曾之喬手技一流 用這招提升情趣
- 再傳捷報！ 香港發明展我獲世界第一
- 枋寮漁港幼豚迷航 岸巡送返
- 經典賽》南韓強勢反彈 大聯盟官網看好晉級
- 台東市「吉祥金雞」花燈融入族群圖騰，搶先看！
- 垃圾破袋檢查 斗六清潔隊員遭推打
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hung accepts chair election criticism
- 香港民主派來台遭滋擾// 四海幫幫主 「督軍」抗議
- 川普３大風險 政府３套劇本因應
- 自由廣場》獨立有幾種獨法？
- 囤2萬公斤過期產品 遠東藍藻挨罰
- 洪秀柱夜探軍公教絕食者 樂見詹啟賢選黨魁
- 菜市場擺借書攤 應景食譜搶手
- 高怡平被說「高拐」 只因她姓「高」？
- 數位測速桿 竹縣將新增6處
- 瑞穗北回歸線花海 面臨說再見
- 自由廣場》忍見庶民睡地板
- 生技大廠囤積2萬公斤過期藍藻產品 衛生局開罰
- 朴寶劍來台當吃貨 夜巿興奮挑戰吃這個
- 小小說 暮光裡的禱告
- 反川普 全球200萬人上街
- 表揚優良駕駛 市長自爆搭公車上下班
- 採訪側記／務實的恰恰 親筆寫順心
- 自由廣場》勞工吃不到 雇主哀哀叫
- 年改誤解多 勞動部圖表闢謠
- 小布搬進凱特哈德森家 丈母娘歌蒂韓舉雙手贊成
- 特優教授 亂摸女研究生丟工作
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Purchase of US naval system finalized
- 傅達仁認了「半個夫人」 二婚妻選擇包容
- 總統府︰軍事革新 加強國防工業轉型
- 3年如一日…4童見警車就敬禮 暖了「警察杯杯」的心
- Link16軍購案 有助台美戰情分享
- 〈大雞大利迎新年〉4-1 最受歡迎年菜 得獎的是……
- 紅豆食府董娘合照「壽司之神」 1萬元料理30分吃完
- 〈失戀共和國〉愛的斯德哥爾摩症候群
- 除夕到初五 桃園公有停車場暫停收費
- 林俊傑率五月J 致敬3已故西洋巨星
- 柯叔元告別阿不拉 躲起來看結局
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：時隔不到1個月 撒哈拉沙漠罕見降大雪
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分