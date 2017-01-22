時隔不到1個月 撒哈拉沙漠罕見降大雪

撒哈拉沙漠再度下雪且規模比去年12月還要更強，積雪竟然有1公尺厚。（圖截自每日郵報）

2017-01-22 07:36

〔即時新聞／綜合報導〕世界最大的撒哈拉沙漠於去年12月出現罕見降雪，當時阿爾及利亞艾音塞夫拉小鎮（Ain Sefra）成為一片雪白世界，但時隔不到一個月的時間，當地又再度下雪且規模比上次還要更強，積雪竟然有1公尺厚。

綜合外媒報導，艾音塞夫拉鎮海拔約1000公尺高，位於阿爾及利亞與摩洛哥的邊界，被稱為撒哈拉沙漠的門戶。但阿爾及利亞近來遭受寒流風暴襲擊，艾音塞夫拉的鎮民便在當地時間20日發現，城鎮變成一片銀白世界，且積雪竟然厚達1公尺。

艾音塞夫拉鎮曾在1979年2月下雪，當時降雪持續半小時的時間，之後直到去年12月才再度降雪，期間共有37年的時間沒有出現雪景。

阿爾及利亞近來遭受寒流風暴襲擊，當地的沙漠與城鎮變成一片銀白世界。（圖截自每日郵報）

艾音塞夫拉的鎮民便在當地時間20日發現，城鎮變成一片銀白世界，且積雪竟然厚達1公尺。（圖截自每日郵報）