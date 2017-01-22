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威脅美國？中國疑在川普上任前試射東風-41飛彈

1月15日中國疑似進行東風-41導彈試射。（圖擷取自中國網路）

2017-01-22  07:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任前頻頻挑戰中國的「一中政策」，還批評中國對南海和人民幣匯率等議題進行操弄。據外媒報導，川普就職前的1月15日，中國疑似進行東風-41導彈試射，最大射程1萬4000公里，經改良後的最新型則可達1萬5000公里，可達美國本土境內，且飛彈轟炸範圍可達12萬5000平方公里，相當於10個美國華盛頓特區的面積。

根據法國《東方鐘擺》（East Pendulum）網站指出，從中國公開的禁航通告（NOTAM）來看，本月15日中國可能進行了一次東風-41導彈試射，此次試射的射程約為2400公里，封閉空域包括了太原衛星發射中心，飛彈的落點則是在塔克拉瑪干沙漠南部的靶場。

此次飛彈的轟炸範圍，比起去年4月12日所進行東風-41導彈試射範圍大上許多。去年4月12日時東風-41導彈攜帶2個分彈頭，轟炸面積約為6000平方公里，而15日所試射的轟炸面積是12萬5000平方公里，是上次試射的21倍大。如此大的轟炸範圍，代表此次疑似進行分導式多彈頭測試，或高超音速滑翔器測試。

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  • 中國本月15日可能進行了一次東風-41導彈試射，此次試射的射程約為2400公里，飛彈的落點則是在塔克拉瑪干沙漠南部的靶場。（圖擷取自中國觀察者網）

    中國本月15日可能進行了一次東風-41導彈試射，此次試射的射程約為2400公里，飛彈的落點則是在塔克拉瑪干沙漠南部的靶場。（圖擷取自中國觀察者網）

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